ROMA – Schiaffo di Simona Ventura a Barbara D’Urso.

In una intervista a Nuovo Tv, l’ex regina dei reality parla, tra le altre cose, della prossima edizione del Grande Fratello e afferma: “Io quella roba l’avrei rifiutata”. Parole che a molti sono suonate come uno sgarbo a Barbara D’Urso, che dal 17 aprile sarà alla guida del programma.

La Ventura, che quest’anno fa parte della squadra di Amici di Maria De Filippi, smentisce le voci che la volevano alla conduzione del GF: “Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta. Neanche per il Grande Fratello, che avrei comunque rifiutato perché io sono una da reality con i famosi come protagonisti”.

Non disdegna però altre trasmissioni come “Temptation Island”. “Lo seguo dall’inizio e mi piace Bisciglia, il conduttore”, afferma. Guarda caso, un’altra trasmissione prodotta dalla De Filippi.