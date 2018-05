ROMA – Simone Coccia Colaiuta nella casa del Grande Fratello non perde occasione per parlare con orgoglio della sua compagna, la parlamentare Stefania Pezzopane. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Nelle ultime chiacchierate nella casa del reality show, Simone ha svelato l’altezza di Stefania ai suoi coinquilini.

Da sempre la Pezzopane, che è una donna simpatica e forte, scherza sulla sua bassa statura dimostrando di viverla con ironia. Per Simone la statura di Stefania d’altronde non è mai stato un problema e così la sera del 14 maggio mentre chiacchierava con le altre ragazze nella casa, Lucia Bramieri ha chiesto l’altezza di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, che ha detto di essere alta 1,53 metri. Poi ha chiesto l’altezza della compagna di Simone e lui ha risposto: “La mia Stefy è alta 1,51”. E non è mancato il commento di rito dei presenti: “Nella botte piccola c’è il vino buono”.