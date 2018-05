ROMA – Simone Coccia Colaiuta sotto accusa: Elena Morali e Floriana Secondi, ex inquiline della casa del Grande Fratello, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sostengono che lui abbia chiesto loro delle “foto per finire sui giornali”, scrive Today.

La semifinale della quindicesima edizione del reality show Mediaset si è aperta con la richiesta di qualche chiarimento da parte della stessa Barbara d’Urso a Simone Coccia: “Per colpa tua non avete avuto una cena”, lo ha redarguito la conduttrice, parlando del suo “no” taciuto ai compagni sulla possibilità di avere un premio.

Ma le polemiche per Simone non sono finite qui, come spiega Today:

“Il suo passato da playboy sta per riemergere” ha affermato in seguito Barbara d’Urso, presentando a metà puntata Floriana Secondi e Elena Morali, pronte a dire qualcosa di forte proprio a Simone, primo finalista. Entrambe nei giorni scorsi hanno sostenuto che il concorrente del reality ci abbia provato con loro. Messo davanti alla situazione, Simone ha ammesso di aver conosciuto Floriana, da cui però afferma di non aver mai ricevuto alcuna denuncia (come lei aveva sostenuto), ma non Elena. Entrata nella casa, Elena ha detto parole molto forti a Simone Coccia: “Quando eri fidanzato mi hai chiamato per chiedermi delle paparazzate ed uscire sui giornali. Non si fa così. Hai scritto a tante altre donne e non è bello nei confronti della donna che hai accanto”. Stesse dichiarazioni quelle di Floriana: “Contro di te ho fatto un esposto alla polizia postale. Ravvediti”, ha detto la ex gieffina che con lui ci ha vissuto per un periodo in amicizia. Interpellato sulle “paparazzate” che avrebbe chiesto a Elena, Simone ha ammesso: “Mi ricordo qualcosa del genere… Ci fu una scrittura su Facebook. Ho messo la testa a posto, sono innamorato della mia fidanzata”.