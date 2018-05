Grande Fratello, Striscia la Notizia: "C'è un complotto contro Barbara D'Urso..."

ROMA – Un complotto contro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Barbara D’Urso e il suo Grande Fratello. Secondo Striscia la notizia i successi in termini di ascolto del Grande Fratello stanno dando fastidio e qualcuno, ancora non identificato, sta tramando contro il programma. Un esempio? Gli sponsor che in queste ore stanno abbandonando il reality perché considerato troppo trash. E Striscia fa soltanto un nome per ora: Alfonso Signorini.

Ecco il testo del servizio di Striscia la Notizia.