ROMA – Nuovo scoop di Striscia la Notizia sul Grande Fratello. Il tg satirico di Antonio Ricci da tempo fa notare anomalie che farebbero pensare ad una certa “regia” della produzione in quello che accade nella casa. Ma adesso arriva un elemento in più che fa propendere per questa ipotesi. Protagonisti Lucia Orlando e Filippo Contri.

Striscia la Notizia ha segnalato una chiacchierata tra la commessa romana e l’ex inquilino Baye Dame in cui lei raccontava di come “quelli del Gf” l’avessero incitata ad amoreggiare con Filippo a favore di telecamera. Lei si oppone: “Mia madre mi guarda. “Se dormo con Filippo dobbiamo essere solo io e Filippo”, spiega a Baye. E subito dopo la stessa produzione abbassa stranamente il volume dei microfoni di Lucia e Baye.

“Lucia dice sulla questione che ha sbroccato pure con uno della produzione, che evidentemente la spronava a darci dentro davanti alle telecamere per fare più audience. Una dichiarazione scomoda, tanto che la regia fa abbassare il volume dei microfoni”, fa notare nel servizio Striscia la Notizia, che ironizza sul fatto che il reality per eccellenza sembri sempre meno “realistico”.

Clicca qui per guardare il servizio di Striscia la Notizia.