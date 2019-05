Grande Fratello, Taylor Mega entra nella casa e Iva Zanicchi la invita a…

ROMA – Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello e si è presentata ai suoi nuovi coinquilini, con un abito rosso molto sensuale. Iva Zanicchi, prima che l’influencer entrasse, le ha chiesto di smuovere la situazione all’interno della Casa. “Taylor, che tu sia bellissima è fuori discussione – ha detto l’opinionista -. Le donne fanno facce assurde, mentre gli uomini sono felicissimi. Lì dentro c’è davvero un livello di testosterone altissimo. Ma ti chiedo un cosa, hai un compito: dalla”. Cristiano Malgioglio allora interviene: “Ma cosa stai dicendo?”. E subito la Zanicchi precisa: : “Ma se non mi fai finire di parlare. Io volevo dire che deve dare tanta allegria ai ragazzi perché lei è così spensierata”. Una battuta che però non è sembrata piacere a Taylor Mega. (fonte GRANDE FRATELLO)

Taylor Mega: “Che male c’è a voler guadagnare un milione di euro al mese”

Taylor Mega tempo fa aveva esternato il suo bisogno di dover guadagnare almeno un milione di euro al mese per condurre una vita dignitosa. Dichiarazioni che non sono andate giù a molti e che sono bastate per far scattare numerosi insulti da parte degli haters nei confronti della ragazza.

Per difendersi dalle critiche e offese ricevute, Taylor aveva deciso di intervenire su Instagram e ribadire ancora una volta il suo pensiero: “Ci tenevo a precisare che non c’è veramente nulla di male a voler guadagnare un milione di euro al mese. È come dire che una persona che vuole vincere al Superenalotto, che sogna di vincere al Superenalotto, è una persona materialista. Ma che ca**o state dicendo? Cioè chi è che non sogna di guadagnare un milione di euro al mese? Mi dispiace ragazzi, non sono mai stata finta e mai lo sarò. Dico sempre quello che penso e questo è: nella mia vita la mia ambizione è guadagnare un milione al mese. E sapete perché non dico che la mia ambizione è quella di essere felice? Perché io sono già felice. Non posso sognare la felicità perché già ce l’ho, non posso sognare l’amore perché già ce l’ho… soldi pure però si può sempre averne di più. Voi da che parte state? Da quella di chi non si vergogna di mostrare ciò che ha o da quella di chi nasconde tutto per timore di giudizi?”.