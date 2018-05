ROMA – Televoto truccato al Grande Fratello? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Le frasi di Luigi Favoloso fanno nascere il sospetto nel pubblico, soprattutto dopo essere stato salvato dalla nomination dove a uscire dalla casa è stata Aida Nizar.

L’ex fidanzato di Nina Moric che è stato salvato e prosegue il gioco nel reality show condotto da Barbara D’Urso. In un video che vede proprio Luigi protagonista e risale allo scorso 7 maggio, e che sta circolando sul web, si sente il ragazzo dire: “Edo un altro sforzo, Biasini!”. Si accoda Filippo Contri: “Edo Biasini, dobbiamo salvarlo! Dobbiamo salvare Luigi Mario Favoloso!” e Favoloso aggiunge: “Zio, attiva i call center!”.

Un discorso tra Luigi e Filippo fatto magari per gioco, ma intanto il pubblico chiede via social network alla produzione di indagare sulle sue parole mentre Striscia la Notizia sarebbe già a lavoro per scoprire chi sia Edo Biasini e se abbia influenzato le votazioni che hanno vista sconfitta la Nizar.