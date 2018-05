ROMA – Paura nella casa del Grande Fratello. Il tetto dell’abitazione del reality ha subito infatti seri danni e i concorrenti si sono allarmati. Ecco cosa è accaduto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Come riporta il sito Tvzap , a causa di un violento temporale su Roma, il tetto non avrebbe retto e si è allagata la cucina.

Brutta sorpresa per i concorrenti, che al risveglio hanno messo in salvo le provviste e, armati di secchi e stracci, hanno asciugato il pavimento. Tra i primi a intervenire, Simone, Danilo, Veronica e Alberto.