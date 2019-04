ROMA – Dopo il magico momento tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, Barbara D’Urso non ha potuto fare a meno di chiamarla in causa, salutandola affettuosamente in diretta dal Grande Fratello. E Tina Cipollari, ex moglie di Kikò, puntualissima ha risposto.

Già la scorsa settimana l’opinionista di Uomini e Donne non era riuscita a trattenersi dal commentare l’uscita di scena di Ambra, eliminata al televoto. Per lei Kikò ha letteralmente perso la testa fin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia. “Sei proprio sfortunato in amore”, aveva detto ironica Tina al suo ex marito. E oggi, quando la sexy prof siciliana è tornata nella casa per dichiararsi a Kikò e fargli sapere di essere nuovamente single, Tina è stata costretta a ricredersi.

Il bacio da film tra i due ha fatto venire le palpitazioni persino alla D’Urso. Tina, col suo solito sarcasmo ha benedetto la nuova unione. Lo ha fatto tramite una Instagram Story, con tanto di marcia nunziale, il messaggio è forte e chiaro: “Fosse la volta buona!”.

Tra Kikò e Tina, come è noto, c’è un rapporto di grande stima e rispetto, nonostante la fine della loro unione, dalla quale sono nati tre splendidi bambini. (Fonte: Instagram)