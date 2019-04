ROMA – Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, si è spesso dichiarato interessato ad Ambra Lombardo nella casa del Grande Fratello. Tra i due concorrenti è nata un’intesa, che però è stata spezzata dall’eliminazione della professoressa. Ambra infatti non ha superato la nomination contro Gianmarco, Enrico e Serena e ha dovuto lasciare la Casa.

Dopo l’eliminazione di Ambra, e visto il rapporto con Kikò, è intervenuta, via social, Tina Cipollari, ex moglie del parrucchiere. La Cipollari ha infatti pubblicato una storia su Instagram: “Sono molto dispiaciuta che sia uscita ‘la professoressa’ ma soprattutto per te Kikò… A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore”, con un occhiolino e un bacio. Queste le parole dell’opinionista di Uomini e Donne. Barbara D’Urso allora ha mostrato quasi in tempo reale tutto a Kikò, che in confessionale ha applaudito le parole dell’ex moglie e una volta tornato in salotto ha raccontato tutto ai suoi amici, facendosi una risata e definendola una “parac***”. (fonte MEDIASET PLAY)