ROMA – Sul Grande Fratello piovono più del solito le accuse di essere un programma trash, il Codacons ne chiede la chiusura e gli sponsor fuggono.

E così è a rischio anche la spesa per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Sono ormai molti gli sponsor che si sono dissociati da alcuni atteggiamenti violenti e discriminatori mostrati nella casa più spiata della tv quando Aida Nizar era stata attaccata da alcuni coinquilini.

Come sottolinea Leggo,

la prima spesa settimanale senza marche è stato quasi un trauma per Lucia e Danilo che hanno sistemato i prodotti di prima necessità arrivati in cesti di vimini e anonime buste di plastica. Ciò ha indotto Danilo ad esclamare: “Qua è cambiato tutto”. Prima della spesa, i concorrenti si sono ritrovati col frigo quasi completamente vuoto tanto da essere costretti a mangiare riso in bianco a pranzo e a cena. Come molti spettatori hanno fatto notare il reality ambientato a Cinecittà si sta trasformando ne L’Isola dei Famosi.