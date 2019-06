ROMA – Valentina Vignali ha letteralmente perso le staffe per la musica che la produzione ha messo al Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia infatti è stata trasmessa una playlist d’altri tempi che non ha incontrato i gusti degli inquilini.

La Vignali ha chiesto di cambiare genere perché quello non le piaceva ma, non essendo accontentata, la ragazza si è tappata le orecchie iniziando a canticchiare dei brani rap e trapper e poco dopo ha iniziato a gridare spaventando anche i coinquilini: “Basta, non ce la faccio più. Se non cambiate spacco tutto”. Una reazione considerata eccessiva dai telespettatori. (fonte GRANDE FRATELLO)