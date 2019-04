ROMA – Nella casa del “Grande Fratello” tiene banco il caso Valentina Vignali. Barbara d’Urso mostra alla Vignali un commento dell’ex fidanzato, tal Stefano Laudoni. Ex fidanzato che diventò ex per un tradimento. Ex fidanzato di cui la Vignali aveva abbondantemente parlato, male, durante la prima puntata del “Grande Fratello”. Ex fidanzato ora fidanzato con tal Francesca Brambilla di “Avanti un Altro”.

Valentina non nasconde la sua rabbia dopo aver visto il filmato: “Ma che c’entra Stefano adesso? La sua ragazza ha fatto un post e poi l’ha rimosso? Senzapa**e.com la chiameremo”. Iva Zanicchi da studio cerca di allentare la tensione: “Sono cornuta anche io lo giuro. Ne ho un cesto pieno”. Barbara D’Urso le fa eco: “Io penso Valentina che tutti noi siamo un po’ cornuti”. Stefano Laudoni è ormai il passato per la Vignali, che vuole guardare avanti e godersi l’avventura nella casa: “Io avevo fatto una battuta ma è evidente non è stata capita. Poi quella cosa del piccione era diretta a lui, mica a lei!”.