Grande Fratello, Valentina Vignali: “Ecco quanto guadagno su Instagram”

ROMA – Al “Grande Fratello” Valentina Vignali svela quanto guadagna come influencer: “Per ogni post – spiega – si va dai 300 euro fino ai 3mila euro. Dipende. Quando superi il milione di follower come me, che ne ho 2 milioni, anche di più. Arrivi tranquillo a migliaia di euro per ogni sponsorizzazione”.

“A me fa strano – dice Cristian Imparato – questo discorso di Valentina che ha 2 milioni. Questa sua pagina da 2 milioni. Ma è conosciuta così tanto veramente? Mah…”.

“Guarda – gli risponde Michael Terlizzi – io la conoscevo già prima. Non di persona. Però sui social mi è capitato spesso di vedere le sue foto. Diciamo che è abbastanza conosciuta”.

Valentina Vignali ha parlato anche del tradimento di Stefano Laudoni, suo ex fidanzato per cinque anni. “Noi avevamo avuto una serie di litigi in un periodo un po’ così, io sono andata via di casa per una settimana e sono stata da un’amica – ha raccontato Valentina Vignali riferendosi a Stefano Laudoni – . Perché ho detto: o qua prendo la situazione usando il polso e faccio qualcosa o non lo so… C’è stata una presa di posizione forte per fargli capire qualcosa. Una storia importante non la butti nel cesso. Dopo 4 anni e mezzo parlavamo anche di matrimonio. Dopo una settimana lui che fa? Se ne va con una mia conoscente”.

La Vignali però, sfogandosi con Martina Nasoni, confessa che non sarebbe in grado di sopportare un altro tradimento in amore. E lo fa ricorrendo a un paragone decisamente forte. “Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento”. “Sono stata proprio male – ha aggiunto – . Avevo perso 12 kg”. In conclusione Valentina afferma che “adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla. Me ne ha combinate di tutti i colori”.

Fonte: Grande Fratello.