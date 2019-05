ROMA – In una lettera pubblicata sul giornale Ok Salute, Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello, racconta la sua battaglia contro il cancro maligno alla tiroide che l’ha colpita nel 2013, spiegando di sottoporsi tutt’oggi a controlli specifici ogni otto mesi. Dopo aver scoperto il tumore, la cestista si è sottoposta ad una operazione che l’ha provata molto, sia psicologicamente che fisicamente. Il carcinoma, però, le aveva lasciato alcune metastasi che è stato necessario curare con un duro ciclo di radioterapia.

La metastasi che ha trattato con la radioterapia non l’ha “abbandonata”, scrive la Vignali. “La mia sgradita coinquilina, pur non lasciando il collo, si è addormentata”. “Sono ancora viva – si legge ancora nella lettera – nonostante un tumore maligno e una successiva metastasi oggi addormentata, ma sempre lì, alla base della gola. Non ho mai avuto paura, sono sincera. Ma è un’esperienza che ti cambia il modo di vedere e di affrontare l’esistenza”.

Qualche giorno fa, durante una conversazione con i coinquilini della Casa, la Vignali aveva confessato la sua esperienza. “Sono stata operata nel 2013, ho fatto radioterapia e tutte le cure. La cosa era segreta, l’ho resa pubblica quando sono guarita. Non mi piace fare la vittima né raccontare per mettere ansia. Raccontare un’esperienza è una cosa intelligente quando è un esempio positivo”. (fonte OK SALUTE)