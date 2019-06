ROMA – Valentina Vignali, l’ormai ex concorrente del “Grande Fratello”, torna a parlare… del suo peso e rivela: “Nella casa ho preso 10 chili”.

La Vignali ha deciso di rispondere su Instagram ad alcune domande dei fan.

“Le critiche? Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti – il suo messaggio social – Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta, verdura, pesce ecc non potevamo permettercele. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati. Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me”.

“Rapporti dentro la casa? Uno può fare ciò che vuole, ma non si è mai da soli e si è ripresi di continuo quindi è sempre a rischio e pericolo delle persone – ha risposto – comunque non ho mai beccato nessuno, anche quando dai video sembrava che succedessero cose strane sotto le coperte 9 volte su 10 la camera era piena di gente quindi un po’ complicato ragazzi”.

Fonte: Instagram.