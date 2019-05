ROMA – Lo sfogo in diretta al Grande Fratello sul suo ex fidanzato Stefano Laudoni può costare molto caro a Valentina Vignali. La gieffina è stata molto pesante, accusando il suo ex di fare uso di cocaina e di frequentare transessuali. Poche ore fa è arrivata la risposta di Laudoni, che ha deciso di controbattere a quanto sostenuto dalla sua ex tramite Instagram.

“Mi vedo costretto a intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla signora Valentina Vignali nei miei confronti. Avevo già provveduto a diffidare la signora Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto. Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale” ha replicato Laudoni.

Valentina Vignali era stata protagonista anche di dure parole nei confronti di Soleil Sorge: “È una gatta morta, altezzosa, provocante quando non serve. Non mi piace come mi comporta. Si è fatta tutta la Serie A. Mettiamola così: si è divertita nell’ambiente calcistico”. Parole a cui Soleil ancora non ha risposto. (fonte GRANDE FRATELLO)(fonte INSTAGRAM)