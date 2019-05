ROMA – La concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali è stata querelata dall’ex fidanzato Stefano Laudoni. Il cestista non ha apprezzato le parole usate dalla ex fidanzata, che lo avrebbe accusato davanti a milioni di telespettatori di averla tradita, di fare uso di droghe e di frequentare transessuali.

Per questo motivo il cestista ha deciso di querelare la Vignali, che dall’interno della casa del reality show continua a sparare a zero contro Laudoni. L’annuncio è arrivato in un post su Instagram in cui scrive: “Avevo già provveduto a diffidare la sig.ra Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell’onore e della reputazione del sottoscritto”.

Poi nel post prosegue: “Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale. A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato, affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale”. Quale sarà stata l’accusa di Valentina che lo ha più che infastidito?