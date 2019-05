Grande Fratello, Valentina Vignali: “Soleil Sorge si è fatta tutta la Serie A”

ROMA – “Si è fatta tutta la Serie A”. Questa l’accusa lanciata da Valentina Vignali ai danni di Soleil Sorge durante la diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 6 maggio. La cestista aveva già espresso il suo giudizio nei confronti della compagna di Jeremias Rodriguez davanti a telecamere e microfoni della Casa.

Durante la diretta, Barbara D’Urso ha chiesto a Valentina Vignali di confermare quanto detto e la ragazza ha ribadito il suo punto di vista sull’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “È una gatta morta, altezzosa, provocante quando non serve. Non mi piace come mi comporta”. Poi l’affondo, con il riferimento alle presunte frequentazioni di Soleil delle quali Valentina sarebbe stata informata da alcuni amici: “Si è fatta tutta la Serie A. Mettiamola così: si è divertita nell’ambiente calcistico”. (fonte GRANDE FRATELLO)