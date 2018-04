ROMA – Primi segnali di attrazione tra Valerio Lo Grieco e Lucia Orlando nella casa del Grande Fratello? Parrebbe di sì, almeno a giudicare alcune frasi rivolte dal modello barese alla commessa romana. Complimenti che hanno fatto imbarazzare la bella Lucia.

Il giovane barese le ha rivolto sguardi d’intesa e apprezzamenti: “Da esteta ti dico che hai un ottimo potenziale, soprattutto nel cinema – le ha detto – Bellissime labbra, bellissimi occhi. Sembri una donna molto forte, ma in realtà nascondi fragilità”, ha sottolineato il modello, che pare sempre più interessato alla coinquilina.

Lei non ha saputo bene come accogliere quelle parole: “Io mi imbarazzo, perché non so come reagire quando mi fa un complimento un uomo. Non so cosa rispondere. Anche Tarzan poco fa mi ha fatto complimenti e non sapevo”.

Del resto una certa fragilità Lucia l’aveva ammessa sin dalla sua presentazione al reality show: “Spesso piango per scaricare le tensioni che accumulo… piango sotto la doccia così le lacrime si confondono con l’acqua. Sembro cattiva, un po’ stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri ma non è così”.