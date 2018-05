ROMA – “Tu sei casa per me”. Così la dolcissima Veronica Satti ha detto all’amica Lucia Orlando, che per ringraziarla del bellissimo complimento le ha stampato un tenero bacio sulla bocca. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A pochi giorni dalla finalissima, l’emozione cresce nella casa del Grande Fratello e qualcuno comincia a tirare le somme di questa esperienza. Così è stato per Veronica e Lucia, ormai amiche inseparabili, che nella casa più spiata d’Italia hanno riscoperto insieme la bellezza delle cose semplici.

Per Veronica e Lucia il Grande Fratello è stato il luogo per costruire una bellissima amicizia consacrata sul divano a fare lunghe chiacchierate. “Io prima di questa esperienza volevo sempre uscire, andare fuori – ha rivelato Lucia – Adesso invece mi rendo conto che anche stare così a casa con persone a cui tieni è bello”.