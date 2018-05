ROMA – Ancora polemiche sul Grande Fratello targato Barbara D’Urso. Protagonista questa volta di un episodio increscioso è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che da anni tenta di riappacificarsi con il padre. Nel corso dell’ultima diretta dalla casa di giovedì 3 maggio Veronica si sarebbe lasciata scappare una clamorosa bestemmia.

In un video che in queste ore è diventato virale su Twitter, si sente la dolce Veronica imprecare davanti a tutti. Tuttavia l’audio è piuttosto disturbato e non è chiaro quali siano state le sue esatte parole.

Se la bestemmia fosse confermata, Veronica potrebbe addirittura rischiare la squalifica. Anche se pare che in questa edizione non ci si scandalizzi più tanto per le esternazioni blasfeme. Già la scorsa settimana sul web è circolata voce di una presunta bestemmia, pronunciata da Filippo Contri in diretta tv. Ma il tema non è stato minimamente affrontato in trasmissione e la faccenda è presto caduta nel dimenticatoio.