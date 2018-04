ROMA – Giallo telefonino al Grande Fratello. Il reality show Mediaset è iniziato da pochi giorni e già si scatena il caso. A farlo scoppiare è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo.

Parlando con alcuni coinquilini la giovane concorrente avrebbe detto: “Dopo te lo faccio vedere dal telefono”. Le parole sono state colte dai fan del programma, che adesso si interrogano sul telefono a cui potrebbe fare riferimento Veronica.

Non è chiaro se si tratti solo di una frase sfuggita ad una persona abituata a stare sempre con il cellulare con sé o se riveli la presenza di smartphone all’interno della casa.

In ogni caso, non è certo la prima volta che si parla di cellulari introdotti di nascosto nella casa di Cinecittà. In passato, però, le voci sono sempre state smentite. Vedremo questa volta se si tratta di un falso allarme o di qualcosa di più.

Striscia la Notizia di recente aveva sollevato il caso di un cellulare che sarebbe stato nascosto da un concorrente del Grande Fratello Vip dell’ultima edizione. Del caso ,però, non si è più saputo nulla.