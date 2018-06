ROMA – Un sms inviato in diretta e letto nello studio del Grande Fratello. Bobby Solo torna a cercare Veronica Satti, dopo anni di battaglie in tribunale, e le scrive: “Mi dispiace, per me meritavi di vincere”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il messaggio che il cantante ha inviato a Marco Doni, capostruttura Mediaset, affinché la figlia sapesse cosa provava.

La storia tra Veronica e Bobby Solo è minata ormai da tempo. Lui ha sempre provveduto economicamente alla figlia, che non vede da oltre 15 anni, ma lei ha sempre cercato un rapporto e un confronto col padre. I loro diverbi sono così finiti in tribunale e ormai da anni si parlano solo tra avvocati.

Durante la sua esperienza nella casa, però, Veronica ha più volte ribadito come già fato in passato di volere un rapporto padre-figlia con Bobby Solo e di non essere interessata ai suoi soldi, tanto che anche Cristiano Malgioglio aveva detto la sua, criticando la scelta del cantante di non vedere la giovane.

E così nelle ultime settimane la famiglia potrebbe riunirsi: Bobby Solo aveva già dichiarato di essere pronto a rivedere Veronica, ma poi le ha regalato una sorpresa inaspettata proprio durante la finale. Barbara D’Urso, la conduttrice, ha preso il telefono del capostruttura Marco Doni e ha dichiarato:

“Aspettate un attimo mi stanno facendo segni. Giuro che non era programmato. Questo non è il mio telefono, ma di Marco. E’ arrivato un sms da Bobby Solo”.

E dopo questa premessa, Veronica Satti è rimasta senza parole perché nessuno si aspettava nulla: