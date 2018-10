ROMA – “Alzate l’audio e sentirete una bestemmia. Chi l’ha pronunciata? Perché non viene espulso? Forse trattasi di un concorrente molto amato e protetto dal Grande Fratello Vip 3? Ah, saperlo”. A rivelare il fattaccio all’interno della Casa ci ha pensato Alberto Dandolo, esperto gossipparo (e non solo) e penna di Dagospia, sul suo profilo Instagram.

La vicenda, con molta probabilità, finirà sotto la lente d’ingrandimento della redazione del reality. Nel frattempo diversi telespettatori si sono fatti sentire sui social: “Si sente chiaramente”, “Si sente, eccome”, “Ora vedremo i provvedimenti che sicuramente NON ci saranno”.

Altro dubbio si annida su chi avrebbe pronunciato l’imprecazione. Alcuni sono sicuri che si tratti di Fabio Basile, altri hanno fatto il nome di Francesco Monte. Giusto sottolineare che si tratta soltanto di supposizioni e voci che al momento non hanno riscontro sicuro, poiché, come prima sottolineato, chi avrebbe proferito la bestemmia è fuori campo e dunque non identificabile con certezza.