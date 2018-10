ROMA – Fabio Basile è stato autore di una clamorosa gaffe che sta già facendo il giro del web. Non è certo la prima volta che un concorrente di qualche reality show incappi in gaffe che vengono poi ricordate per anni. Nel corso di una discussione nella casa del Grande Fratello Vip qualcuno ha nominato Sigmund Freud e, di tutta risposta, Fabio Basile ha confessato di non sapere chi fosse. Come se non bastasse, Basile ha anche ipotizzato che si trattasse di un calciatore.

“Sigmund Freud, ma il calciatore? – ha detto Basile – non è il calciatore? Ok, allora io non lo conosco. Ma si studia alle scuole per caso? Ma siete sicuri? Ma non ho mai sentito parlare di ‘sto tizio. Io a scuola non l’ho mai studiato”.

Silvia Provvedi ha anche cercato di rimediare alla figuraccia di Fabio, dandogli un prezioso consiglio: “Quando non sai una cosa del genere, fingi di saperla e non dire altro”.