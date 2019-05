ROMA – Mancano ancora diversi mesi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma già corrono le voci sui possibili concorrenti e anche sulla nuova conduttrice, dopo il probabile addio di Ilary Blasi. Un nome su tutti: quello di Cicciolina, all’anagrafe Ilona Staller.

La ex pornostar e politica, 67 anni, dopo il taglio del vitalizio non naviga in buone acque e avrebbe pensato di approdare al reality show Mediaset. Questo è quanto scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Si mormora che Ilona Staller sarà una delle star che animerà il reality del Biscione e che a breve firmerà un lauto contratto per il suo ingaggio. A quanto ammonterà il cachet?”, si domanda il giornalista.

Ma il gossip sul Grande Fratello Vip 4 non è finito. Il solitamente ben informato profilo Instagram Spysee si interroga su chi potrebbe essere la conduttrice che succederà alla signora Totti. E i nomi che circolano sono quelli delle indiscusse regine dei reality targati Mediaset: Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi.

“È ormai certo che in lizza per la guida del Grande Fratello VIP in partenza da novembre su Canale 5 restano solo due candidate: Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. In questo momento le quotazioni della D’Urso sono in rialzo. Voi chi preferireste?”, si legge sul profilo Instagram, che rilancia così le voci già riportate da TvBlog alcuni giorni fa. (Fonti: Instagram, Oggi)