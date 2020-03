ROMA – Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello per la morte del suocero, causata dal coronavirus, e ha voluto dare un messaggio ai suoi ex coinquilini dopo il suo abbandono.

L’addio della conduttrice è stato un sofferto, dopo quasi tre mesi trascorsi all’interno della casa. Ieri però, Adriana Volpe ha avuto la possibilità di tornare vicina ai suoi coinquilini con un videomessaggio, per salutarli e spiegare loro i motivi per i quali ha dovuto lasciare così di fretta il reality.

Il Grande Fratello non ha fatto sentire le voci dal confessionale ma ha mostrato il momento in cui è stato comunicato alla Volpe la morte del suocero.

“Ciao ragazzi, che effetto mi fa girare questo video. Mi rendo conto che l’emozione mi tradisce e non riesco ad arrivare fino in fondo. Mi sono fermata e ho scritto una lettera per voi. Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati nella Casa, provo incredulità e tristezza”, ha detto Adriana Volpe.

Tra la commozione generale, Alfonso Signorini ha voluto esorcizzare il momento chiedendo ai ragazzi di tenersi per mano e di urlare tutti insieme “Andrà tutto bene”, il motto che l’Italia intera ripete ormai da quasi un mese. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)