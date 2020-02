Grande Fratello Vip, Adriana Volpe in lacrime rivela: “Ho perso un figlio”

ROMA – Al Grande Fratello Vip Adriana Volpe scoppia in lacrime e rivela di aver perso un figlio: “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi ‘Perché a me?”.

“La fortuna ha voluto – le parole di Adriana Volpe in lacrime – che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini entra nella casa: “Coronavirus, ecco cosa sta succedendo in Italia”

Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per informare i concorrenti su quanto sta succedendo in Italia in questi giorni con la diffusione del coronavirus.

Erano entrati nella casa più spiata d’Italia lo scorso 8 gennaio e non avendo alcun tipo di contatto con l’esterno, e così i concorrenti del Grande Fratello Vip erano ovviamente all’oscuro della situazione legata al coronavirus e ai primi contagi registrati in Italia.

Le parole di Alfonso Signorini.

Per questo motivo, il conduttore del programma Alfonso Signorini all’inizio della puntata si è sentito in dovere di entrare nella casa per spiegare ai concorrenti cosa stesse succedendo al di fuori. Signorini, per l’occasione, è stato accompagnato dall’immunologo Alessandro D’Avino:

“Ragazzi – le parole di Alfonso Signorini ai concorrenti del reality Mediaset – vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese – ha detto Signorini – ed è doveroso che voi la sappiate”.

“Partiamo da lontano – spiega ancora Signorini – in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c’è ancora un vaccino”.

Fonte: Grande Fratello Vip.