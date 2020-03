ROMA – Non c’è pace per Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le tensioni con Antonio Zequila che ad ogni puntata continua a parlare del presunto flirt che avrebbero avuto quando lei aveva 18 anni, la conduttrice è molto scossa per la lettera ricevuta dal marito Roberto Parli.

Nella missiva ricevuta durante l’ultima diretta, l’uomo ha fatto notare alla moglie di non apprezzare la sua vicinanza ad Andrea Denver. Lettera che ha fatto letteralmente saltare i nervi alla Volpe al punto da sfilarsi il microfono, nonostante la produzione l’abbia più volte sollecitata a rimetterlo. Ma lei ogni volta risponde “no” in segno di sfida.

Antonella Elia assiste ad una delle sollecitazioni da parte degli altoparlanti e le chiede: “Ti sei arrabbiata?”. “Da matti. Sono inc***ata nera”, risponde Adriana Volpe. “Ma con chi?”. “Con loro…”, afferma Adriana riferendosi proprio agli autori.

A infastidire la Volpe pare sia stata proprio la lettera del marito che le aveva manifestato la sua delusione per gli atteggiamenti troppo intimi tenuti con Andrea Denver. Queste le parole di Roberto Parli alla moglie: “Cara Adriana ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza. Hai ricevuto anche la letterina da Gisele, sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi”.

La Volpe mortificata, non riesce a comprendere cosa sia accaduto e accusa la produzione di questo malinteso. Lo stesso Denver ha provato a consolarla: “Volevo dirti che se ti danno fastidio i miei apprezzamenti io me li tengo per me…mi è dispiaciuto che abbia detto del calendario e altro”. Ma Adriana non crede che sia colpa sua e anzi è sempre più risentita con il Grande Fratello: “No, ma non ci pensare proprio. Faccio questo lavoro da 20 anni. Da domani inizio a divertirmi”.

Fonte: Grande Fratello Vip