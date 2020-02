ROMA – Una serie di foto di Roberto Parli che bacia un’altra donna. Queste le foto che Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha mostrato alla concorrente Adriana Volpe e ai suoi coinquilini. Foto così compromettenti di un tradimento, che Adriana scoppia a piangere per poi togliersi le scarpe. “Non ci credo”, dice mentre ad Antonella Elia incredula viene affidato il compito di avvertire l’amica. Peccato che il tutto si sia poi rivelato nient’altro che uno scherzo.

Signorini con la complicità di Parli ha organizzato lo scatto di alcune foto compromettenti, che sono poi state mostrate ad Adriana, che dice: “Non ti prometto che avrò la forza di resistere”. Il conduttore del reality show la incalza: “Loro due sono saliti anche a casa ma per delicatezza non posso farti vedere niente. Da direttore ti devo assicurare, anche per la serietà della testata, che il bacio c’è stato”.

La Volpe incredula si toglie le scarpe e scoppia a piangere per il nervoso: “Non ci credo! Io voglio non crederci, finché non me lo dice lui. Io voglio vedere la vita coi miei occhi. Non vedo niente in quelle foto. Vedo una persona che parla con una ragazza e basta”.

Attimi di tensione che servivano solo per rendere ancora più grande la sorpresa alla concorrente, che scopre che si trattava solo di uno scherzo e che il suo amato marito stava per entrare nella casa e riabbracciarla. L’unica a cadere nel tranello è stata Antonella Elia, che così scossa dall’idea di dover dare la brutta notizia all’amica ha preferito non farlo, lasciando il compito a Signorini. (Fonte Mediaset)