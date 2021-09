Aldo Montano è uscito (ma solo momentaneamente) dalla casa del Grande Fratello Vip. Infatti deve presenziare ad un evento istituzionale dove verrà premiato da Mattarella. Come gli altri compagni di squadra che hanno brillato alle Olimpiadi nella scherma. Poi, dopo aver sostenuto il periodo di quarantena obbligatorio, farà rientro nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Aldo Montano è uscito dalla casa per rientrare a breve: scoppiano le polemiche sui social

Questo scenario ha scatenato le polemiche di diverse persone che seguono la trasmissione tv di Mediaset sui social network. Infatti il programma è appena iniziato. Alcuni si chiedono: “Ma a questo punto, non sarebbe stato più logico farlo entrare dopo questa cerimonia? Che senso ha averlo fatto entrare per farlo riuscire subito dopo e farlo rientrare nel giro di pochi giorni? Uno scenario cervellotico e senza alcun senso”.

Altri ci sono andati giù in maniera decisamente più pesante: “Che circo! Sapevo benissimo che aveva questo impegno. Era stato fissato con le istituzioni da molto tempo. E allora perché lo hanno fatto entrare nella casa per farlo riuscire subito dopo?! Dov’è il senso in tutto questo?!”.

Proteste o no, sta di fatto che Montano presenzierà alla cerimonia con Mattarella. Poi, dopo aver ricevuto questo importante riconoscimento, rientrerà nella casa del Grande Fratello dopo aver sostenuto il periodo obbligatorio di quarantena (per non rappresentare un pericolo per la salute degli altri concorrenti del GFVip).