ROMA – Alfonso Signorini nuovo conduttore del Grande Fratello Vip? A lanciare l’indiscrezione è un flash di Alberto Dandolo su Dagospia, secondo il quale il direttore di Chi potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi che ha deciso di lasciare le redini del programma dopo tre fortunate edizioni. E chi meglio del suo fedele opinionista potrebbe riuscire nell’arduo compito di sostituirla?

Dandolo, dal canto suo, si limita ad aggiungere che Signorini potrebbe portare con sé anche eclatanti novità: “Si mormora che verranno scelti concorrenti popolari ma non trash…”. Segno, forse, se la scelta dovesse venire confermata, che Mediaset voglia provare a creare un format diverso, con contenuti meno urlati, magari più vicino alle prime edizioni del Grande Fratello. E’ pur vero che il calo di ascolti della terza edizione aveva fatto ipotizzare persino uno stop del reality, anche per lasciare spazio alla versione Nip riportata in auge da Barbara D’Urso. A quanto pare per la quarta edizione del format si farà.

Al momento da Mediaset non sono arrivate né conferme né smentite sul nome di Signorini. E’ probabile che il volto del nuovo conduttore si scoprirà solo a luglio, quando è prevista la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali. (Fonte: Dagospia)