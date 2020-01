Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Wanda Nara è stata tradita con…”

ROMA – Una vera e propria bomba di gossip è esplosa nello studio del Grande Fratello Vip. Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez?

“I miei uccellini – ha detto Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip parlando con Wanda Nara in studio – mi hanno detto, cara Wanda, che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare niente, ha avuto una tresca…Indovina con chi? Con Maxi Lopez!”.

“Non sapevo nulla” dice Wanda Nara.

Alfonso Signorini, lanciata la bomba, ha continuato ad indagare sul presunto flirt tra Maxi Lopez e la De Panicis, chiedendo a quest’ultima se tutto fosse avvenuto durante il matrimonio con Wanda Nara o quando lui era single. Elisa in imbarazzo cerca di evitare la risposta: “Ma quanti uccellini hai?”.

Maxi Lopez, d’altronde, non sarebbe il primo calciatore con cui la De Panicis avrebbe avuto un flirt. L’elenco dei flirt calcistici attribuiti alla concorrente del Grande Fratello Vip, in effetti, è molto lungo. Tra i tanti troviamo Cristiano Ronaldo, Maxi Lopez e, in ultimo, Theo Hernández.

“Elisa – allora scherza Pupo in studio – io giocavo nella nazionale cantanti: ti interessa?”.

Fonte: Grande Fratello Vip.