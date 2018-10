ROMA – “Stavo tornato a casa dal lavoro: ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedo più”. Comincia così il racconto da incubo di Andrea Mainardi, lo chef della Prova del Cuoco, ora inquilino nella casa del Grande Fratello Vip.

Parlando in confidenza con Walter Nudo, Mainardi rivela di aver subito un trapianto di cornea ad entrambi gli occhi: “È successo dieci anni fa – spiega – La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato”.

“Dallo spavento non ci vedevo più – prosegue – Ho spento la macchina e ho chiamato l’ambulanza. La malattia si chiama cherotocono. L’altro funzionava talmente bene che non me ne sono accorto. Al pronto soccorso al momento si sono spaventati, non hanno visto subito questa malattia ma temevano fosse qualcosa di neurologico. Mi viene da piangere ancora adesso perché pensavo di avere una malattia grave”.

Poi è arrivata la diagnosi e la necessità un trapianto: “Ho le cornee di altre persone, ho chiesto di chi ma per privacy non si può dire”, confessa commosso lo chef. Mistico il commento di Walter Nudo: “Tu hai il dono che attraverso la scomparsa di una persona puoi vedere”. I due concorrenti si sono poi soffermati a riflettere sull’importanza del dono degli organi.