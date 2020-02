ROMA – Andrea Montovoli lascia il Grande Fratello Vip? Il concorrente in uno sfogo con Adriana Volpe spiega di aver rivissuto “sensazioni provate in carcere”. La sua decisione di lasciare la casa del reality show potrebbe arrivare durante la diretta della sera del 24 febbraio.

Solo qualche giorno fa Montovoli aveva condiviso un periodo buio della sua adolescenza, quando ha vissuto per sei mesi in carcere. L’attore sta passando un momento di crisi e lo ha confidato anche alla Volpe: “Non voglio smattare, io mi conosco, lo so. Non so se sono molto lontano dal fatto che accada. Io ho fatto un percorso, non sono venuto qui per il montepremi finale. Sono venuto per cercare un mio tesoro, l’ho trovato, non ho più motivo e ho la possibilità di chiudere un cerchio aperto 17 anni fa”.

Montovoli ha parlato della esperienza vissuta e per lui traumatica: “17 anni fa nessuno mi ha detto puoi prendere la porta e andare. E’ diverso, ma è sempre reclusione. Qua ho avuto delle sensazioni che mi hanno riportato a quella faccenda e mi manca l’aria. Aspettiamo domani, vediamo il televoto e poi…”.

La Volpe ha cercato di confortarlo: “La libertà l’hai conquistata, c’era una cosa irrisolta e hai avuto il coraggio di parlarne. Tu non puoi capire quanto sia importante, ad oggi, dire voglio uscire: prendo quella porta e lo faccio”. L’attore non sa però che il televoto è stato annullato per delle frasi di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver e per questo motivo potrebbe essere costretto a prendere da solo la decisione di lasciare il reality show. (Fonte Mediaset)