Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 11 ottobre. Questa sera ci saranno diversi colpi di scena: occhi puntati in primis sul verdetto del televoto che vede a rischio Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Amedeo Goria inconterà la fidanzata Vera

Nella puntata di oggi ci sarà l’incontro tra Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera, incontro che avverà dopo le dichiarazioni su una presunta gravidanza. In questi giorni sono infatti sputante foto del presunto pancino della giovane modella e influencer. Goria è rimasto spiazzato dalle indiscrezioni. In diretta tv, il giornalista ha ammesso che non potrebbe essere possibile perché hanno cercato sempre di stare attenti.

Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi al televoto

Occhi puntati anche sull’esito del televoto. I nominati sono Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi. Spetterà al pubblico da casa deciderà di salvare da questa tornata eliminatoria. Il meno votato finirà direttamente al televoto per la prossima puntata.

Al termine di questa nuova puntata serale, ci sarà spazio per le nuove nomination che porteranno ai nomi dei prossimi concorrenti che finiranno al ballottaggio venerdì 15 ottobre.