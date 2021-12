Nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip, in onda questa sera lunedì 6 dicembre, dalle 21.35 su Canale 5.

Momento clou della serata sarà sicuramente il televoto con tre donne a rischio eliminazione: Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino.

Ma non mancheranno discussioni su nuovi amori e antipatie ormai consolidate nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, amori e liti

Sicuramente Alfonso Signorini chiamerà a rapporto Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: è nato un amore o i baci notturni che si sono scambiati sono stati solo un colpo di testa?

Non mancheranno aggiornamenti sulla soap opera in corso tra Alex Belli e Soleil Sorge, ormai protagonisti indiscussi di questa edizione. Dopo essersi pubblicamente professato innamorato di lei, l’attore continua a vivere il suo flirt sotto i riflettori della casa. Mentre sua moglie Delia ha fatto sapere via social di aver abbandonato la loro casa milanese.

Ma in confidenza con Miriana Trevisan, Belli ha detto: “Io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei. Qui funziona perché non abbiamo niente da fare”.

Non solo, Belli ha fatto capire espressamente che una volta fuori dalla casa tornerebbe da sua moglie Delia. Trevisan gli ha quindi domandato cosa farebbe se lei venisse e gli dicesse di andare via con lei: “Ma io andrei via subito, subito adesso… Non vedo l’ora di uscire di qua io, non vedo l’ora!”, ha esclamato con convinzione. “Io devo tornare alla mia vita, devo tornare ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare da lei. Questa non è la mia realtà”.

A seguire, Signorini certamente stuzzicherà proprio Miriana riguardo a una simpatia nata con Biagio.

Grande Fratello Vip stasera: dove vederlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 a partire dalle ore 21.35, dopo Striscia la Notizia. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming, su Mediaset Play.