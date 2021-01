Grande Fratello Vip anticipazioni oggi 25 gennaio: prima finalista, nuova concorrente, Walter Zenga e Andrea Zenga

Grande Fratello Vip, anticipazioni di oggi 25 gennaio. Lunedì sera andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia. Una puntata importante, perché decreterà il primo finalista. Anzi, la prima finalista, visto che in lizza ci sono solo donne.

Poi ci sarà una nuova concorrente: Alda D’Eusanio. Entrerà con il suo inseparabile pappagallo? Altro piatto forte della serata sarà il confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea Zenga. Andrea, concorrente del Gf Vip, ha accusato Walter di essere stato un padre assente. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana vorrà sicuramente replicare con la sua versione dei fatti.

Grande Fratello Vip, anticipazioni oggi: entra Alda D’Eusanio

Il colpo di scena più importante della puntata odierna dovrebbe essere il nuovo ingresso nella casa. Alda D’Eusanio farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Insieme a lei, raccontano i bene informati, dovrebbe entrare anche il suo amato e inseparabile pappagallo.

Grande Fratello Vip: oggi la prima finalista

Oggi ci sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip. Sarà scelta attraverso il televoto. Al televoto sono: Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi.

Walter Zenga al Grande Fratello Vip per incontrare il figlio Andrea

Per ora sono delle indiscrezioni, ma pare che Walter Zenga sarà presente (in studio o nella casa) al Gf Vip. L’ex portiere (ora allenatore) dovrebbe incontrare il figlio Andrea Zenga, concorrente del reality. Andrea lo ha spesso accusato (anche recentemente) di non essere stato un padre presente. Walter vorrà raccontare la propria versione dei fatti e tentare di riallacciare i rapporti?

Grande Fratello Vip, dove vedere diretta tv e streaming

Appuntamento in tv lunedì sera su Canale 5 per seguire in diretta la nuova puntata del Grande Fratello Vip.

L’occhio delle telecamere, però, non abbandona mai gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip (GFVIP 5). La diretta tv c’è ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra. Su LA5 da lunedì a venerdì alle 13:40 e tutti i giorni alle 00:40.

Non perdere i momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.35 su Canale 5 e alle 18.00 su Italia 1.

Inoltre la diretta streaming è assicurata anche sul sito ufficiale del Gf Vip.