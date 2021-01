Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip di oggi, venerdì 29 gennaio. La nuova puntata del Grande Fratello Vip è pronta a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

Grande Fratello Vip puntata 29 gennaio, i confronti attesi nella casa

Uno degli argomenti più scottanti della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, sarà senza dubbio l’attesissimo confronto tra Andrea Zenga ed il padre Walter. Si è parlato molto del celebre ex giocatore e del rapporto che ha avuto con i figli. Il loro confronto però non sarà l’unica sorpresa dell’episodio. Anche Alba Parietti infatti farà il suo ingresso nella casa.

Alba Parietti tornerà all’interno del Grande Fratello Vip, e lo farà per confrontarsi direttamente con Maria Teresa Ruta. Il conto che hanno in sospeso è nato durante la puntata scorsa, all’interno della quale la Ruta ha tirato in ballo la collega, rivelando che anni fa, durante una cena, le abbia rubato il posto vicino ad Alain Delon.

Chi andrà in finale tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli?

Questa sera varcherà la soglia delle porte della Casa anche Alda D’Eusanio. La conduttrice è pronta a mettersi in gioco e a vivere fino in fondo la nuova esperienza come concorrente del seguitissimo reality show. Stasera infine sarà proclamato uno dei nuovi finalisti: a contendersi il pass per la finale Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.