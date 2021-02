Grande Fratello Vip, anticipazioni oggi venerdì 26 febbraio: televoto, finalisti, doppia eliminazione

Grande Fratello Vip, anticipazioni. C’è grande attesa per la puntata di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Sì, c’è attesa perché è l’ultima puntata prima della finale di lunedì 1 marzo. E, se le anticipazioni dovessero essere confermate, ci saranno colpi di scena. Non solo per la scelta degli eliminati e dei finalisti, ma proprio nelle modalità in cui verranno scelti i nomi

Intanto, fuori dalla Casa, ci sono state le rivelazioni di Gabriele Parpiglia sulla scelta dei concorrenti. Retroscena che riguardano in particolare Pierpaolo Pretelli.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: televoto, eliminati, finalisti

Il televoto sarà sicuramente la parte che monopolizzerà la puntata. In bilico, lo ricordiamo, ci sono Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le concorrenti saranno supportate dai propri familiari. Probabilmente Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, e i genitori della Cannavò. Ma a questo giro, il colpo di scena sarà che non ci sarà una sola eliminazione, ma una doppia eliminazione. Questo sarà possibile grazie al televoto flash.

Altro momento clou sarà l’individuazione del quarto (o della quarta) finalista. Chi si aggiungerà a Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi?

Grande Fratello Vip: il retroscena su Pierpaolo Pretelli e Simone Susinna

Intanto Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip solitamente molto ben informato sulle vicende del GfVip, ha rivelato dei retroscena sulla edizione di quest’anno. Lo ha fatto nel corso di un’intervista.

“In questo programma, Pierpaolo si è innamorato della Gregoraci, si è rinnamorato della sua ex Ariadna e poi si è innamorato di Giulia Salemi, è un amore da telecamera. Anche spostando l’attenzione su Giulia Salemi. Molti mi hanno chiesto perché è entrata e non hanno dato un’opportunità ad un’altra persona, perché serviva una dinamica, Giulia ha fatto il Grande Fratello si è fidanzata con Francesco Monte poi è andata in Spagna a fare un altro programma ed ha avuto una storia con Abram, adesso è entrata al Grande Fratello ed ha sostituito la Gregoraci nel cuore di Pierpaolo.

Gli autori quando scelgono per l’80% può andare bene il restante 20% potrebbe andar male. Anche per Giulia è un amore da telecamera, non durerà a lungo. Conosco la vita di Giulia fuori dalla casa e conosco la vita di Pierpaolo, ricordiamolo è entrato l’ultimo giorno nel cast del Grande Fratello perché al posto suo era stato scelto Simone Susinna che aveva rifiutato perché aveva ricevuto un’offerta dalla Germania per girare una campagna di un noto marchio, ovviamente il cachet era più alto rispetto a quello del Grande Fratello”.

Grande Fratello Vip dove vederlo: diretta tv e streaming

Il Grande Fratello Vip andrà in onda in diretta tv su Canale 5 a partire dalle 21.45 circa. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play. Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le repliche delle puntate.