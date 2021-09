Grande Fratello Vip, anticipazioni prima puntata oggi lunedì 13 settembre: i concorrenti e le polemiche

Stasera, lunedì 13 settembre, andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. La nuova edizione prenderà il via il prossimo 13 settembre e andrà in onda, in prima serata, il lunedì e il venerdì.

Alfonso Signorini svela le novità della prossima edizione

Il conduttore Alfonso Signorini ha poi anticipato che nella prossima edizione ci saranno importanti novità: “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto”.

E ancora: “Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata”.

“Le bestemmie però saranno sempre punite. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due ‘grandi sorelle’, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”.

I concorrenti

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Il montepremi

Chi resisterà più tempo nella casa vincerà il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficienza),

Le anticipazioni e le polemiche sulla partecipazione di Tommaso Eletti

Secondo il sito Biccy non tutti i Vip entreranno oggi ma qualcuno scalerà il suo ingresso a venerdì.

In queste ore intanto stanno montando le polemiche per la partecipazione al reality dell’ex concorrente di Temptation Island, Tommaso Eletti.

“Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un’altro reality nel quale é emerso per la sua ‘eccessiva possessività patologica’ nei confronti del genere femminile” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Salvo Veneziano criticando nuovamente il comportamento di Signorini “Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso Signorini”.