Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata lunedì 8 febbraio 2021: una sorpesa per Dayane Mello

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata lunedì 8 febbraio 2021. Gli ultimi giorni sono stati difficili per i vip sconvolti dalla notizia della morte di Lucas, il fratello 27enne di Dayane Mello avvenuta in un incidente stradale.

La modella si è lasciata andare a lunghi pianti ed è stata consolata dai compagni d’avventura. La modella brasiliana ha poi deciso di lasciare momentaneamente la casa.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Dayane Mello, la sorpresa

La Mello ha ora deciso di ritornare in casa, per così poter ricevere l’affetto e gli abbracci dei suoi compagni. La modella, stasera potrebbe ricevere anche un’emozionante sorpresa: potrebbe arrivare il fratello Juliano a darle un abbraccio. Proprio ieri l’uomo doveva essere presente a Live non è la D’Urso, ma ha preferito non presentarsi.

Alda D’Eusanio in studio?

All’interno della casa non sono mancati gli scontri come il litigio sorto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Fra i due ora è tornato il sereno. A colpire l’attenzione del pubblico è stata però la squalifica di Alda D’Eusanio per le sue continue affermazioni ritenute inaccettabili e razziste.

La squalifica ha evitato lo scontro con Samantha De Grenet che è stato annullato. Ora la conduttrice e giornalista, nella diretta parlerà certamente di quanto avvenuto. Non sappiamo però se sarà presente o meno in studio. Sulla pagina del Gf non ci sono conferme a riguardo.