Questa sera, lunedì 29 novembre, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni della nuova puntata rivelano che ci saranno tante novità e colpi di scena. Occhi puntati sull’arrivo dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della Casa più spiata d’Italia, ma anche sul nuovo eliminato.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 novembre: nuova eliminazione

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 della puntata di oggi, rivelano che per un altro dei concorrenti sarà il momento di dire addio definitivamente al reality show. I concorrenti che rischiano sono: Soleil Sorge, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Lulù e sua sorella Clarissa. Una delle quattro dovrà dire addio al programma e sarà eliminata nel corso della puntata serale in programma dalle 21.35 su Canale 5.

Nuovi concorrenti al GF Vip 6, le anticipazioni

Sempre secondo le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, ci sarà spazio anche per l’arrivo di quattro nuovi concorrenti che saranno pronti a mettersi in gioco per scardinare un po’ le dinamiche che si sono create nel corso di questi mesi. I retroscena sui nuovi ingressi di questa sesta edizione rivelano che a varcare la soglia della porta rossa saranno dei personaggi che, in passato, hanno avuto già modo di partecipare al programma. Tra questi ci sono i nomi di Valeria Marini e di Giacomo Urtis, entrambi già concorrenti di vecchie edizioni.

Le porte della casa si apriranno anche per Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli, che in passato sono stati dei concorrenti della versione classica del programma.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip

Complici i buoni risultati d’ascolto in prime time, Mediaset ha scelto di far proseguire questa sesta edizione fino al mese di marzo. A partire dal 2022, la programmazione serale del Grande Fratello Vip subirà delle modifiche dato che la messa in onda del secondo appuntamento settimanale, passerà dal venerdì al giovedì sera. I nuovi appuntamenti, quindi, andranno in onda di lunedì e giovedì fino ad arrivare alla finalissima, prevista per il 14 marzo.

Grande Fratello Vip stasera: dove vederlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5 a partire dalle ore 21.35, dopo Striscia la Notizia. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming, su Mediaset Play.