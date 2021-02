Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata GF Vip stasera lunedì 1 febbraio: televoto, Alda D’Eusanio, eliminati…

Pupo e la battuta su Elisabetta Gregoraci e il matrimonio con Briatore: “Prima ha guardato il conto in banca e poi…”

Anticipazioni Grande Fratello Vip per la puntata di stasera lunedì 1 febbraio 2021. Il momento clou della puntata sarà senza dubbio il televoto. Chi sarà il concorrente eliminato di questa sera. Anzi, la concorrente, visto che in nomination ci sono solo donne.

C’è grande attesa inoltre intorno alla decisione della produzione su Alda D’Eusanio. Sarà squalificata dopo la frase sui “negri”? Contro di lei sono scesi in campo anche i fratelli Balotelli. Enock, ex concorrente del Gf Vip e Super Mario, calciatore del Monza. I Balotelli sono andati oltre: hanno chiesto per la D’Eusanio non solo la squalifica dal reality ma anche la censura da altri programmi televisivi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera: televoto

Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, e Giulia Salemi sono le quattro concorrenti in nomination. Il televoto stabilirà chi di loro dovrà abbandonare il programma. Secondo i rumors e le voci di corridoio a rischiare di più sono la Salemi e la De Grenet. Ma, si sa, il voto può ribaltare tutto.

Anticipazioni Gf Vip stasera: Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi

La diretta sarà forse l’appuntamento giusto per un chiarimento tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. In particolare pare che Zorzi non abbia gradito la mancata nomination dell’amica tra i papabili finalisti.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: provvedimenti contro Alda D’Eusanio?

Bisogna capire anche se la produzione prenderà provvedimenti nei confronti di Alda D’Eusanio. Durante una delle ultime cene, la giornalista ha usato la frase “Vedi qualche negro a tavola?”, riferendosi al pesce bianco. In tanti sui social network chiedono la squalifica, su su fino al già citato Balotelli. Che invece preferirebbe non vederla più in tv.

Grande Fratello Vip, puntata lunedì 1 febbraio: diretta tv e streaming

Appuntamento in tv lunedì sera su Canale 5 per seguire in diretta la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Diretta streaming su Mediaset Play.

L’occhio delle telecamere, però, non abbandona mai gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip (GFVIP 5). La diretta tv c’è ogni giorno, dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra. Su LA5 da lunedì a venerdì alle 13:40 e tutti i giorni alle 00:40.

Non perdere i momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione raccontati attraverso due strisce giornaliere in onda alle 16.35 su Canale 5 e alle 18.00 su Italia 1.

Inoltre la diretta streaming è assicurata anche sul sito ufficiale del Gf Vip.