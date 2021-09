Grande Fratello Vip, anticipazioni quinta puntata in onda oggi lunedì 27 settembre. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Chi è a rischio eliminazione? Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andrà in onda stasera dalle ore 21:20 su Canale 5.

Grande Fratello Vip, anticipazioni quinta puntata

A rischio eliminazione questa sera sono Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisù. Al centro della puntata ci sarà nuovamente Soleil Sorge, soprattutto per il rapporto travagliato con Gianmaria, suo ex fidanzato. Nella nuova puntata Soleil potrebbe incontrare la presunta fidanzata di Antinolfi, Greta, che questa sera potrebbe entrere nella casa più spiata d’Italia proprio per un confronto con la ragazza.

Tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Ma cosa è previsto per la puntata del di stasera? Sicuramente si indagherà sulla tensione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha postato una foto in compagnia dell’ex conduttore de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli e la replica della collega non si è fatta attendere: “Dio li fa e poi li accoppia”. Sonia Bruganelli si è giustificata dicendo che adora i suoi aneddoti e che non vede perché non dovrebbe incontrarsi con lui solo perché ha avuto dei cattivi pregressi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, crisi tra Manuel e Lulù

Inoltre questa sera si tornerà a parlare della recente love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù. I due sembrano già in crisi dato che l’ex nuotatore ha esternato la sua voglia di tornare a dormire con Aldo Montano, così da poter scherzare in sua compagnia durante la notte.