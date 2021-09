Le anticipazioni sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, venerdì 17 settembre: in arrivo nuovi concorrenti che si uniranno al gruppo tra cui spicca sicuramente Sophie Codegoni che si confronterà con Solei Sorge.

Seconda puntata Grande Fratello Vip, le anticipazioni

Stasera, venerdì 17 settembre, c’è il secondo appuntamento su Canale 5 con Il Grande Fratello Vip 6. Dalle 21:30 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione. Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che ci sarà spazio per l’entrata in casa di nuovi concorrenti che avranno la possibilità di mettersi in gioco.

Chi entra nella casa del Grande Fratello Vip

Tra i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia, c’è Jo Squillo. Spazio anche all’arrivo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Attesa anche per l’arrivo di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, la quale è stata già criticata da Soleil Sorge che ha parlato di presunte strategie che la ragazza avrebbe messo a punto con Fabrizio Corona per emergere all’interno della casa. Entrerà anche Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e in passato anche valletta per diversi anni nei quiz condotti da Mike Bongiorno. Infine tra gli altri nuovi volti ci saranno Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri e Andrea Casalino.