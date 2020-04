ROMA – Paura nella casa del Grande Fratello Vip, dove Antonella Elia è caduta e ha battuto la testa per uno scherzo di Sossio Aruta. I due stavano giocando quando hanno cominciato a rincorrersi in giro per la casa del reality show, la Elia però è scivolata e ha sbattuto molto forte la testa.

Antonella e Sossia stavano giocando a farsi i gavettoni nella casa e hanno iniziato a rincorrersi. Quando Aruta ha tirato un secchio d’aqua contro la Elia, entrambi sono scivolati ma la showgirl ha avuto la peggio, battendo la testa e rimanendo in terra dolorante.

Dopo il primo momento di panico, la Elia è stata accompagnata nel magazzino dove è stata visitata e non ha dovuto lasciare il reality per ulteriori accertamenti. Una volta tornata dai coinquilini ha rassicurato tutti, ma ha spiegato che nelle prossime ore il medico tornerà per farle altri controlli: “Sto bene, sto bene, ma tra qualche ora dovrò fare altri controlli”.

Il prossimo 8 aprile andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip e restano ancora due posti disponibili. La Elia è in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, ma solo il pubblico deciderà chi resta e chi va. A contendersi la vittoria saranno in sei, quindi: i due più votati della prossima settimana insieme a Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Aristide Malnati. (Fonte: Mediaset)