ROMA – Nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione si è fatta pesante. Antonella Elia ha accusato patrick di averla spintonata violentemente. Secondo la Elia, quanto accaduto sarebbe stato un vero e prprio atto di bullismo.

Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Signorini ha mostrato agli inquilini la clip. Il conduttore ha poi dato il suo verdetto: “Antonella dalla clip si vede che hai esagerato nei toni di quello che avresti ricevuto”. A questo punto prende la parola Patrick che accusa l’Elia di essere “una bugiarda, è un crotalo. Lei sceglie la vittima, furba, macchiavellica e diabolica e questa è l’ultima volta che ti parlo. Pensavo fossimo amici, poi ho capito che voleva attirami in trappole in cui non sono cascato”.

Antonella risponde a Patrick usando queste parole: “Mi ha fatto mille moine, non mi è mai piaciuto, fa solo il clown perchè pensa che sia un ruolo che paga”. Il Grande Fratello, nel frattempo continua a mostrare quello che è accaduto nella Casa e il pubblico applaude a Patrick.

Antonella Elia, a questo punto cambia versione tra le lacrime: “Io mi sono sentita spintonata, il pubblico applaude a questo, ma questa non è violenza? Ma bruciatemi al rogo così siete tutti contenti”.

Alfonso Signorini commenta: “Siete due grandi professionisti del reality, sapete che i toni si possono accedere, ma Antonella tu sei intelligente e Patrick scemo non è, ma sapete benissimo che usare bullismo, violenza in un contesto all’interno del Grande Fratello è un po’ esagerato”.

Fonte: Grande Fratello Vip, Leggo