Antonella Elia e Valeria Marini: nuova lite al Grande Fratello Vip

ROMA – Ancora una lite tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratelli Vip. Le due concorrenti stavolta si sono azzuffate nella sauna della casa del reality show, dopo la rissa che le aveva viste protagoniste appena un giorno fa.

La tensione tra Antonella e Valeria ormai è palpabile e sembra sempre peggiorare. La Marini entra nella sauna e parlando con Aristide chiede: “Come mi trovi? Mi hanno cucita bene?”. La Elia pronta replica: “Ma tu ti senti così figa?”. E Valeria risponde: “Sei tu che hai detto che sono cucita dalla testa ai piedi davanti a tutti”.

Antonella quindi ribatte: “Sei venuta qui per rompere. La testa è abbastanza cucita, la faccia. E guarda che il culo non ti si vede messo così davanti al vetro”. E Valeria replica: “Non ho bisogno di farmi vedere il culo, stai tranquilla”. Dividere la sauna per le due showgirl è impossibile e così Antonella lancia l’ennesima provocazione e se ne va: “Ma tanto è pieno di cellulite, è meglio se lo nascondi”.

La Elia non sembra sopportare la Marini e si sfoga con Aristide: “Fa le cose convinta di avere dei diritti più di me. Prima, quando vi svegliavate tu e Antonio non voleva una mosca, ora alle 6 di mattina si sente questa voce nelle camere. Ora si sentono le urla dalla mattina. Dice agli altri di stare zitti, ma non sta zitta un minuto con quella voce terribile”.

Poi però la Elia se la prende con Aristide: “Non hai il coraggio di difendermi. Fai pure il furbo, fai tutto il carino”. Lui la tranquillizza e cerca la pace, prima mandandole un bacio che lei rifiuta e poi avvicinandosi e dandole un bacio a stampo. Intanto Antonio Zequila, dopo aver assistito a tutta la scena, ride divertito. (Fonte Mediaset)